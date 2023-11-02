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09:56, 2 ноября 2023Наука и техника

Израиль впервые применил высший эшелон ПРО

Израиль впервые применил систему Arrow 3 для перехвата баллистической ракеты

Кадр: Big Gun / YouTube

Израильская система Arrow 3, которая является высшим эшелоном противоракетной обороны (ПРО), впервые перехватила баллистическую ракету. Об этом пишет Breaking Defense со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что боеприпас могли запустить из Йемена. Представители ЦАХАЛ подчеркнули, что этот перехват стал первым случаем применения Arrow 3 после нападения 7 октября. Система ПРО перехватила выпущенную в сторону Израиля ракету над акваторией Красного моря.

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«Все воздушные угрозы были перехвачены за пределами израильской территории. Никаких случаев проникновения на израильскую территорию выявлено не было», — заявили в ЦАХАЛ.

В публикации подчеркнули, что этот эпизод стал первым случаем перехвата баллистической ракеты системой Arrow, а впервые систему применили в 2017 году для перехвата ракеты класса «земля-воздух».

В июне издание Defense News писало, что Израиль планирует поделиться данными для включения своей системы «Железный купол» в противовоздушную оборону США.

В марте 2022 года стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном возможность закупки системы ПРО Arrow 3 у Израиля.

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      Даниил Иринин
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