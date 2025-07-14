Российский футболист пожаловался на работу с бывшим диетологом Роналду

Футболист Круговой пожаловался, что с бывшим диетологом Роналду сложно работать

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой пожаловался на работу с Хосе Блесой, бывшим диетологом португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Его слова приводит ТАСС.

Футболист заявил, что работать с Блесой очень сложно. «Он все запрещает, мясо запрещает. Именно говядину. Готов убрать ее вообще сейчас», — поделился подробностями российский игрок.

В 2021 году Роналду раскрыл, как он поддерживает физическую форму. Секрет португальца — физические нагрузки. Кроме тренировок на поле, Роналду ежедневно проводит время в домашнем тренажерном зале и бассейне. Еще одно правило — сон пять раз в день.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.