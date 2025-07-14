47-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась обнаженной. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» разместила черно-белый снимок, на котором предстала полностью без одежды.

Знаменитость лежала на коврике для йоги животом вниз, демонстрируя оголенные спину и ягодицы. При этом она распустила длинные волосы.

В июне Любовь Толкалина без макияжа снялась в откровенном наряде. Она предстала перед камерой в черной сорочке на тонких бретелях и без косметики, демонстрируя естественную внешность. На размещенных кадрах артистка лежала в кровати.