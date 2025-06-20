47-летняя Любовь Толкалина без макияжа снялась в сорочке

Российская актриса Любовь Толкалина без макияжа снялась в черной сорочке

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» предстала перед камерой без макияжа, демонстрируя естественную внешность, и с распущенными волосами. На размещенных кадрах артистка в черной сорочке на тонких бретелях лежит в кровати.

В мае Толкалина снялась в прозрачном наряде. Она разместила черно-белый снимок, на котором предстала в откровенном изделии, просвечивающем ее тело.