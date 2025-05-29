Любовь Толкалина снялась в прозрачном наряде

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» разместила черно-белый снимок, на котором предстала в прозрачном изделии, демонстрирующем ее тело. Знаменитость позировала возле открытых стеклянных дверей, ведущих на балкон. При этом она собрала волосы в высокий пучок.

Ранее в мае 47-летняя Любовь Толкалина опубликовала видео в откровенном боди. Она позировала в блестящем изделии на молнии, расшитом многочисленной фурнитурой.