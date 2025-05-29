Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:49, 29 мая 2025Ценности

Любовь Толкалина снялась в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» разместила черно-белый снимок, на котором предстала в прозрачном изделии, демонстрирующем ее тело. Знаменитость позировала возле открытых стеклянных дверей, ведущих на балкон. При этом она собрала волосы в высокий пучок.

Ранее в мае 47-летняя Любовь Толкалина опубликовала видео в откровенном боди. Она позировала в блестящем изделии на молнии, расшитом многочисленной фурнитурой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ставрополе подорвали освобождавшего Мариуполь ветерана СВО. Кто мог послать к нему смертника с самодельной бомбой?

    Мужчина привез в Россию с Кубы сигары в подарок друзьям и оказался под угрозой тюрьмы

    Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в аудиториях с одной особенностью

    В России заявили об ожиданиях от завершения конфликта на Украине

    Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ

    Стало известно о новой попытке штурмовиков ВСУ прорваться в Россию

    Путин связал случай с допингом Валиевой с шаманами

    Спрогнозированы сроки снижения ключевой ставки Банка России

    Продажи крупнейшего в одной отрасли в России завода обвалились

    «План уже запущен». В России заявили о возможной войне с Германией. Когда может начаться конфликт и как с этим связан Зеленский?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости