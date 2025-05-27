47-летняя Любовь Толкалина опубликовала видео в откровенном боди

47-летняя актриса Любовь Толкалина опубликовала видео в откровенном боди

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала видео в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» разметила черно-белый ролик, в котором предстала в блестящем боди на молнии, расшитом многочисленной фурнитурой.

При этом знаменитость продемонстрировала фигуру и оголенные ноги. Вдобавок артистка распустила волосы, завитые в крупные локоны.

Ранее в мае Любовь Толкалина показала лицо без косметики. Она разместила снимок, на котором предстала с собранными в небрежный пучок волосами.