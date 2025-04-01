47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без косметики

47-летняя актриса Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала естественное лицо без косметики. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» разместила снимок, на котором предстала с собранными в небрежный пучок волосами. При этом знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя природную внешность. В качестве наряда артистка выбрала черное платье, декорированное рюшами на воротнике.

В ноябре 2024 года Любовь Толкалина в мини-шортах сделала мостик. Российская актриса снялась у панорамного окна на коврике для йоги.

