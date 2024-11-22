46-летняя Любовь Толкалина в мини-шортах сделала мостик

46-летняя актриса Любовь Толкалина в мини-шортах и топе сделала мостик

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина позанималась спортом в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 704 тысячи подписчиков.

46-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» снялась у панорамного окна. Артистка сделала гимнастический мостик на коврике для йоги, отталкиваясь руками и ногами от пола и выгнув спину.

При этом знаменитость надела белые мини-шорты с завышенной талией и черный бра-топ и уложила волосы в пучок.

В октябре Любовь Толкалина также сняла себя без одежды и показала фото фанатам.