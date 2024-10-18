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11:19, 18 октября 2024Ценности

Любовь Толкалина сняла себя обнаженной и показала фото фанатам

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала откровенное фото фанатам. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» отправилась в Ниццу, где сняла себя в зеркале в номере отеля. Так, она предстала перед камерой в полный рост, позируя полностью обнаженной на фоне окна. Артистка уложила волосы в высокий объемный пучок и положила одну руку на голову.

В свою очередь, часть фигуры на размещенном кадре знаменитость прикрыла стикером в виде мини-платья.

Ранее в октябре 44-летняя французская актриса родом с Украины Ольга Куриленко показала обнаженное архивное фото.

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      Карина Черных
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