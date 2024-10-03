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01:01, 3 октября 2024Ценности

44-летняя украинская актриса показала обнаженное архивное фото

Фото: @olgakurylenkoofficial

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко показала откровенное архивное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя звезда «Белого слона» поделилась снимком, на котором запечатлена позирующей перед зеркалом. Куриленко повернулась к камере боком, держа в руках простыню. Она повернула голову в сторону зеркала и опустила руки, продемонстрировав фотографу обнаженные грудь и ягодицы.

«Воспоминание об этом удивительной фотосессии на Багамах, когда мне было 17 лет», — подписала знаменитость пост, который набрал более 50 тысяч лайков.

В июне прошлого года Куриленко показала фигуру в слитном купальнике и порадовала фанатов.

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      Карина Черных
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