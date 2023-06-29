43-летняя украинская актриса показала фигуру в купальнике

43-летняя украинская актриса Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко показала фигуру в откровенном виде и порадовала фанатов. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 43-летняя звезда фильма «Хитмэн» позирует в желтом купальнике с глубоким декольте, сидя на шезлонге у бассейна. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы завернуты в полотенце.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 22 тысяч лайков. «Как можно быть такой красивой от природы?», «Невероятные ноги», «Прекрасная и элегантная», «Красотка!», «Кажется, ты совсем не стареешь. Ты нашла источник бессмертия?» — высказывались они.

В апреле Ирина Безрукова также снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. На размещенных кадрах видно, что на время съемки знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и позировала перед камерой в пиджаке на голое тело.