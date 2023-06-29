Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:15, 29 июня 2023Ценности

43-летняя украинская актриса показала фигуру в купальнике

43-летняя украинская актриса Ольга Куриленко показала фигуру в купальнике

Фото: @olgakyrylenkoofficial

Украинская и французская актриса Ольга Куриленко показала фигуру в откровенном виде и порадовала фанатов. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 43-летняя звезда фильма «Хитмэн» позирует в желтом купальнике с глубоким декольте, сидя на шезлонге у бассейна. При этом видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы завернуты в полотенце.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал более 22 тысяч лайков. «Как можно быть такой красивой от природы?», «Невероятные ноги», «Прекрасная и элегантная», «Красотка!», «Кажется, ты совсем не стареешь. Ты нашла источник бессмертия?» — высказывались они.

В апреле Ирина Безрукова также снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. На размещенных кадрах видно, что на время съемки знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и позировала перед камерой в пиджаке на голое тело.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    В Ираке взяли штурмом посольство Швеции

    В Ростове-на-Дону после попытки мятежа силовики изъяли оружие и военную технику

    На Украине понадеялись начать переговоры о вступлении в ЕС в ближайшие полгода

    Российская блогерша назвала главную проблему съемок с детьми

    Ошибку в Windows исправили спустя полгода

    Папский посланник назвал ситуацию в мире самой сложной со времен холодной войны

    Богатые иностранцы бросились скупать жилье в Испании

    В российском регионе ФСБ задержала троих уголовных авторитетов за пропаганду АУЕ

    43-летняя украинская актриса показала фигуру в купальнике

    Россиянам назвали симптомы хронического стресса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости