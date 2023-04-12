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09:39, 12 апреля 2023Ценности

58-летняя Ирина Безрукова снялась в пиджаке на голое тело

Актриса Ирина Безрукова снялась в пиджаке на голое тело по случаю своего 58-летия

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова снялась в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

По случаю своего дня рождения 58-летняя бывшая жена актера Сергея Безрукова поделилась серией снимков, на которых она предстала в брючном костюме светло-серого оттенка. На размещенных кадрах видно, что на время съемки знаменитость решила отказаться от бюстгальтера и позировала перед камерой в пиджаке на голое тело.

Поклонники восхитились внешним видом артистки и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Девушка, вы хулиганка», «Самая красивая, дерзкая и женственная», «Невероятно красивая и роскошная Ирина», «Вы, как самый красивый цветок, который по весне раскрылся», «Ирина, вы очень красивая и фотографии тоже прекрасные! Не слушайте никого», — высказывались они.

Также в марте 54-летняя телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук поделилась с подписчиками снимком в откровенном виде. На размещенном кадре в сторис знаменитость была запечатлена в прозрачном нижнем белье, частично обнажающем ее грудь, высоких лаковых ботфортах и шубе.

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Карина Черных
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58-летняя Ирина Безрукова снялась в пиджаке на голое тело
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