Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:12, 14 июля 2025Путешествия

Украинец угрожал полицейским в Европе металлическим прутом и поплатился

Bild: 57-летнего жителя Украины арестовали на станции аэропорта в Дрездене
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Житель Украины начал угрожать сотрудникам полиции возле аэропорта в Европе и поплатился за это. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, инцидент произошел рано утром 14 июля. 57-летний украинец вышел на железнодорожные пути рядом со станцией аэропорта Дрездена, Германия. Полицейские приказали мужчине выйти из опасной зоны, на что он вытащил из-под куртки металлический прут и начал угрожать офицерам.

Материалы по теме:
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью. Что разрушило мировой туризм?
Для миллионов людей по всему миру отдых за границей стал непозволительной роскошью.Что разрушило мировой туризм?
9 января 2023
«Не лезьте туда, где не ждут» У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
«Не лезьте туда, где не ждут»У россиян изымают вещи в Европе, но они продолжают туда ехать. Что еще поджидает туристов?
4 декабря 2023

После напряженных переговоров сотрудникам полиции удалось убедить мужчину бросить прут, затем его арестовали. На данный момент сотрудники правоохранительных органов расследуют причины, по которым мужчина оказал сопротивление должностным лицам.

Ранее пожилой украинке отказали в посадке на рейс в Великобританию и довели ее до слез. Проблемы в аэропорту были связаны с учетной записью электронной визы женщины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?

    Уехавший в США блогер сравнил метро Нью-Йорка с российскими электричками 90-х

    В Турции отреагировали на планы США решить спор Армении и Азербайджана

    Названы причины ночной головной боли

    Решение Трампа по пошлинам против России назвали катастрофой

    Российский врач раскрыл опасность популярных силиконовых накладок на грудь

    Захарова поставила Рютте на место за попытку унизить Мединского

    Спецпосланник Трампа раскрыл тему переговоров с Зеленским

    Лукашенко предложил забирать лазурные автобусы из Петербурга с одной целью

    Украинец угрожал полицейским в Европе металлическим прутом и поплатился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости