Украинец угрожал полицейским в Европе металлическим прутом и поплатился

Bild: 57-летнего жителя Украины арестовали на станции аэропорта в Дрездене

Житель Украины начал угрожать сотрудникам полиции возле аэропорта в Европе и поплатился за это. Об этом сообщает издание Bild.

По данным источника, инцидент произошел рано утром 14 июля. 57-летний украинец вышел на железнодорожные пути рядом со станцией аэропорта Дрездена, Германия. Полицейские приказали мужчине выйти из опасной зоны, на что он вытащил из-под куртки металлический прут и начал угрожать офицерам.

После напряженных переговоров сотрудникам полиции удалось убедить мужчину бросить прут, затем его арестовали. На данный момент сотрудники правоохранительных органов расследуют причины, по которым мужчина оказал сопротивление должностным лицам.

Ранее пожилой украинке отказали в посадке на рейс в Великобританию и довели ее до слез. Проблемы в аэропорту были связаны с учетной записью электронной визы женщины.

