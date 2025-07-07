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19:16, 7 июля 2025Путешествия

Пожилой украинке отказали в посадке на рейс в Великобританию и довели ее до слез

Украинке отказали в посадке на рейс в Великобританию в аэропорту Кракова
Алина Черненко

Фото: Omar Marques / Sopa Images / ZumaPress / Globallookpress.com

Сотрудники аэропорта польского Кракова отказали пожилой украинке в посадке на рейс в Великобританию и довели ее до слез. Подробностями истории поделилось издание The Independent.

78-летняя Людмила К. собиралась навестить свою дочь, которая живет с мужем-британцем в Ист-Мидлендсе. Сначала она ехала 25 часов на автобусе из Киева в Краков, а оттуда должна была улететь в Англию.

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Однако в аэропорту польского города ее не пустили на рейс авиакомпании Ryanair из-за проблемы с учетной записью электронной визы, которая не была связана с ее старым видом на жительство.

«Моя мама плакала, когда ей отказали. Она провела на стойке регистрации примерно четыре часа. Она также беспокоилась о месте, где переночевать, и решила ждать в аэропорту. До этого она не спала всю ночь, потому что ехала в автобусе», — рассказала журналистам дочь украинки Мария Б.

В итоге волонтер, который помогал украинским беженцам в польской воздушной гавани, на следующий день решил проблему с учетной записью, чтобы женщина смогла улететь. Однако ее дочери пришлось дополнительно потратить 600 фунтов стерлингов (около 64,5 тысячи рублей) на ночлег матери в отеле аэропорта, новый билет на самолет и такси до консульства Великобритании в Кракове, которое оказалось закрытым.

Ранее эта же авиакомпания отказалась пускать опоздавшего главу семьи на рейс и довела до слез его жену и детей. Мужчина задержался, так как парковал машину, пока его близкие регистрировали багаж.

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