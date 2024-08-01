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19:33, 1 августа 2024Путешествия

Авиакомпания отказалась пускать главу семьи на рейс и довела до слез его жену и детей

Ryanair отказалась пускать мужчину на рейс и довела до слез его жену и детей

Фото: Luca Ponti / Globallookpress.com

Ирландская авиакомпания Ryanair отказалась пускать опоздавшего главу семьи на рейс и довела до слез его жену и детей. Подробностями истории поделилось издание Devon Live.

Уточняется, что инцидент произошел 14 июля в аэропорту Бристоля, Англия. По словам матери двух детей, которая не захотела называть журналистам свое имя, ее супругу не разрешили пройти на посадку в самолет, летевший в Болгарию, из-за того, что он пришел на пять минут позже. Мужчина задержался, так как парковал машину, пока его семья регистрировала багаж.

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«Еще один пассажир, который подошел к выходу сразу после моего мужа, тоже не смог сесть в самолет (…). Я разрыдалась, потому что она [сотрудница авиакомпании] испортила нам отпуск, а мои дети были очень расстроены», — призналась пассажирка.

В итоге отцу пришлось купить за 400 фунтов стерлингов (около 44 тысяч рублей) новый билет на рейс, который отправлялся на следующий день, и повторно ехать в аэропорт.

В феврале члены экипажа авиакомпании WestJet сняли пассажирку с рейса прямо перед взлетом за частые походы в туалет и довели ее до слез. Из-за того, что женщина случайно забыла в самолете деньги, она не могла уехать из аэропорта.

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      Алина Черненко
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