Пассажирку самолета сняли с рейса за частые походы в туалет и довели до слез

Члены экипажа авиакомпании WestJet сняли пассажирку с рейса прямо перед взлетом за частые походы в туалет и довели ее до слез. О ситуации путешественница рассказала на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), на что обратило внимание издание People.

Рейс должен был вылететь из Мексики, страна прибытия не уточняется. По словам пассажирки, из-за расстройства желудка она несколько раз сходила в туалет перед взлетом самолета. Заметив это, бортпроводники попросили ее покинуть борт. «Они не предложили мне отель или другой рейс», — пожаловалась она.

Кроме того, женщина случайно забыла в самолете деньги, из-за чего не могла уехать из аэропорта. Она попросила авиакомпанию оплатить ей хотя бы такси до отеля, однако представители перевозчика отказались. Пассажирка расплакалась и написала о ситуации в соцсетях. Только после этого представители WestJet согласились помочь и зарегистрировали ее на другой рейс.

В комментариях пользователи разделились во мнениях о ситуации. Некоторые посчитали поступок бортпроводников несправедливым. А другие заметили, что пассажир с проблемами со здоровьем мог помешать выполнению полета.

Ранее пассажир индийской бюджетной авиакомпании Spicejet застрял в туалете самолета и провел там весь полет. Бортпроводники пришли на помощь мужчине и попытались выломать дверь, но им это не удалось. Путешественник выбрался из помещения только после посадки, когда на борт пришел инженер.

