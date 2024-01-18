Пассажир застрял в туалете самолета и провел там весь полет

PYOK: пассажир Spicejet провел весь полет в туалете из-за заклинившей двери

Пассажир индийской бюджетной авиакомпании Spicejet застрял в туалете самолета и провел там весь полет. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел во вторник, 16 января, на рейсе из Мумбаи в Бангалор, который длился час. Мужчина зашел в туалет вскоре после взлета и запер за собой дверь, но потом не смог ее открыть из-за того, что защелку заклинило.

Издание уточняет, что бортпроводники, услышав крики о помощи, попытались взломать дверь, но им это не удалось. Тогда они решили положить под дверь туалета записку с объяснениями, что делать при заходе на посадку.

«Сэр, мы изо всех сил старались открыть дверь, но не смогли. Не паникуйте, мы приземлимся через несколько минут, поэтому, пожалуйста, закройте крышку унитаза, сядьте на нее и обезопасьте себя», — говорилось в записке.

После посадки на борт поднялся инженер, который помог путешественнику выбраться из туалета. Представители перевозчика извинились перед пассажиром за этот инцидент и вернули ему деньги за авиабилет.

Ранее пассажир самолета американской авиакомпании Delta Air Lines испражнился через штаны на сиденье во время полета и возмутил попутчиков ужасным запахом. Они рассказали, что мужчина провел в грязном кресле целый час.

