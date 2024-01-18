Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:24, 18 января 2024Путешествия

Пассажир застрял в туалете самолета и провел там весь полет

PYOK: пассажир Spicejet провел весь полет в туалете из-за заклинившей двери

Фото: Amit Dave / Reuters

Пассажир индийской бюджетной авиакомпании Spicejet застрял в туалете самолета и провел там весь полет. Подробностями истории поделился портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел во вторник, 16 января, на рейсе из Мумбаи в Бангалор, который длился час. Мужчина зашел в туалет вскоре после взлета и запер за собой дверь, но потом не смог ее открыть из-за того, что защелку заклинило.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Реклама
19 апреля 2023

Издание уточняет, что бортпроводники, услышав крики о помощи, попытались взломать дверь, но им это не удалось. Тогда они решили положить под дверь туалета записку с объяснениями, что делать при заходе на посадку.

«Сэр, мы изо всех сил старались открыть дверь, но не смогли. Не паникуйте, мы приземлимся через несколько минут, поэтому, пожалуйста, закройте крышку унитаза, сядьте на нее и обезопасьте себя», — говорилось в записке.

После посадки на борт поднялся инженер, который помог путешественнику выбраться из туалета. Представители перевозчика извинились перед пассажиром за этот инцидент и вернули ему деньги за авиабилет.

Ранее пассажир самолета американской авиакомпании Delta Air Lines испражнился через штаны на сиденье во время полета и возмутил попутчиков ужасным запахом. Они рассказали, что мужчина провел в грязном кресле целый час.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия России взяла под контроль первый населенный пункт в 2024 году. Где он находится и какое значение имеет?

      Китай отправил на ВЭФ в Давос рекордную делегацию

      Доходы России от продажи нефти упали в декабре до минимума за полгода

      На Украине признали невозможность силой вернуть мужчин-беженцев в страну

      В РПЦ рассказали об отношении к крещенским купаниям

      Адам Кадыров прибыл на передовую линию СВО

      Драка двух компаний россиян закончилась стрельбой из ружья

      Под санкции США попала перевозившая российскую нефть компания из ОАЭ

      В Польше сравнили Украину с изнасилованной женщиной

      Россиянин расправился со старшим братом во время новогоднего застолья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше