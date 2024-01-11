Пассажир испражнился на сиденье в полете и возмутил попутчиков ужасным запахом

Пассажир самолета американской авиакомпании Delta Air Lines испражнился через штаны на сиденье во время полета и возмутил попутчиков ужасным запахом. Историей поделился один из путешественников на форуме Reddit.

Анонимный пользователь портала рассказал, что в канун Рождества он летел с восьмилетней дочерью из Бирмингема, штат Алабама, в Атланту, штат Джорджия. Вскоре после взлета мужчина почувствовал зловоние и подумал, что неловкая ситуация могла произойти с его ребенком, но дочь заявила, что она ни при чем. Источник запаха удалось обнаружить только после посадки.

«При выходе из самолета я увидел, что в восьми рядах от меня кто-то обосрал все сиденье, его низ и спинка были испачканы. Этот человек просидел так целый час», — поразился автор поста.

Некоторые пользователи форума в комментариях отметили, что они тоже были на этом рейсе. «Ждал, пока кто-нибудь это опубликует», «Я надеялся, что здесь будет кто-то еще, чтобы присоединиться», «После выхода из самолета я увидел, как фекалии на сиденье разлились, как арахисовое масло», — написали юзеры.

Похожий инцидент произошел на рейсе этой же авиакомпании из Атланты в Барселону в сентябре 2023 года. У одного из пассажиров случился столь сильный приступ диареи, что он не успел добежать до туалета.