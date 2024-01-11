Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:34, 11 января 2024Путешествия

Пассажир испражнился на сиденье в полете и возмутил попутчиков ужасным запахом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажир самолета американской авиакомпании Delta Air Lines испражнился через штаны на сиденье во время полета и возмутил попутчиков ужасным запахом. Историей поделился один из путешественников на форуме Reddit.

Анонимный пользователь портала рассказал, что в канун Рождества он летел с восьмилетней дочерью из Бирмингема, штат Алабама, в Атланту, штат Джорджия. Вскоре после взлета мужчина почувствовал зловоние и подумал, что неловкая ситуация могла произойти с его ребенком, но дочь заявила, что она ни при чем. Источник запаха удалось обнаружить только после посадки.

«При выходе из самолета я увидел, что в восьми рядах от меня кто-то обосрал все сиденье, его низ и спинка были испачканы. Этот человек просидел так целый час», — поразился автор поста.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот: за что пассажиров могут выгнать из самолета?
Сексуальное декольте, сатана на футболке, угги и голый живот:за что пассажиров могут выгнать из самолета?
6 октября 2023

Некоторые пользователи форума в комментариях отметили, что они тоже были на этом рейсе. «Ждал, пока кто-нибудь это опубликует», «Я надеялся, что здесь будет кто-то еще, чтобы присоединиться», «После выхода из самолета я увидел, как фекалии на сиденье разлились, как арахисовое масло», — написали юзеры.

Похожий инцидент произошел на рейсе этой же авиакомпании из Атланты в Барселону в сентябре 2023 года. У одного из пассажиров случился столь сильный приступ диареи, что он не успел добежать до туалета.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Умер осужденный за хищения на космодроме Восточный. Бизнесмена жестоко избили, а перед смертью он мог сойти с ума

      Возобновление импорта российской нефти в США назвали проверкой

      Экс-депутат Рады заявил об участии офиса Зеленского в дискредитации Порошенко

      Российские дети поиграли с глыбой льда в огромной луже и попали на видео

      «Я один остался». Раненый российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с украинским военным

      Раскрыта загадка исчезновения гигантских обезьян

      Метеозависимым россиянам посоветовали медитировать во время магнитных бурь

      Бывшая российская фигуристка заняла третье место в короткой программе на ЧЕ

      Спасатели нашли телефон пропавшей в Турции россиянки

      Звезда Comedy Club оценил юмор на проекте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости