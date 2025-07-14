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20:01, 14 июля 2025Бывший СССР

Премьер Грузии дал совет послу Великобритании

Премьер Грузии Кобахидзе: Послу Уорду следовало бы позаботиться о своей стране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Посол Великобритании Гарет Уорд содействует росту насилия в Грузии, когда как ему следовало бы позаботиться о своей стране. С таким заявлением выступил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, его цитирует РИА Новости.

«Британскому чиновнику было бы лучше позаботиться о проблемах в Великобритании. Что касается Грузии, то мы не можем допустить подстрекательства к насилию в Грузии, в том числе со стороны британских официальных лиц», — подчеркнул глава правительства.

Ранее председатель парламентского комитета Грузии по делам диаспоры Ираклий Заркуа призвал выслать из республики послов ряда европейских государств, в том числе посла Великобритании.

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