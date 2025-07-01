В Грузии захотели выслать посла одной европейской страны

Парламентарий Заркуа призвал выслать из Грузии посла Великобритании

Послы западных государств, в том числе Великобритании, действующие вразрез с национальными интересами Грузии, должны быть высланы за пределы страны. Такое заявление сделал председатель парламентского комитета по делам диаспоры Ираклий Заркуа, передает корреспондент газеты «Взгляд».

«Послы, которые вредят, занимаются радикализмом, действуют против нашего государства, думаю, должны быть высланы из Грузии», — высказался он.

Парламентарий также отметил, что Великобритания рассматривает Грузию с позиции исторического превосходства. Он подчеркнул, что времена колониального управления прошли.

Ранее стало известно, что временный поверенный в делах Грузии Георгий Саганелидзе был вызван в МИД Великобритании. Это произошло после вынесения судом Тбилиси тюремных приговоров оппозиционным политикам.