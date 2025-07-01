Представителя Грузии вызвали в МИД Британии после приговора лидерам оппозиции

Главу дипмиссии Грузии вызвали в МИД Британии после приговора лидерам оппозиции

Временный поверенный в делах Грузии Георгий Саганелидзе был вызван в МИД Великобритании после вынесения судом Тбилиси тюремных приговоров оппозиционным политикам. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече высокопоставленный британский дипломат сообщил, что Великобритания рассматривает заключение оппозиционеров, как подавление инакомыслия со стороны правительства Грузии. Он также назвал пагубной нынешнюю траекторию развития республики, добавив, что Соединенное Королевство отвергает публичные нападки со стороны партии «Грузинская мечта» в отношении себя и международных партнеров.

Британский представитель также сообщил, что «задержание конкурентов на выборах несовместимо с любыми остающимися евроатлантическими устремлениями "Грузинской мечты", а также с конституционными обязательствами».

Ранее в Тбилиси состоялась акция протеста партий оппозиции и их сторонников, ее посетила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Митингующие требовали освободить людей, которых ранее задержали на протестных акциях.