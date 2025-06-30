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03:06, 30 июня 2025Бывший СССР

Экс-президент Грузии посетила митинг в Тбилиси

Зурабишвили посетила митинг в Тбилиси и призвала оппозицию к единству
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

В Тбилиси состоялась акция протеста партий оппозиции и их сторонников, ее посетила экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она выступила перед собравшимися и призвала оппозицию к единству, передает 1tv.ge.

«План — единство, и так будет завтра и послезавтра, пока мы не достигнем результата», — заявила бывшая грузинский лидер. Она отметила, что цель этих партий — разрушить правящую партию «Грузинская мечта» и исправить ситуацию с коррупцией.

По словам Зурабишвили, протесты в Грузии длятся уже семь месяцев и их участники «заплатили очень высокую цену».

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