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12:42, 28 июня 2025Бывший СССР

В постсоветской стране женщина-оппозиционер призвала выйти на улицы и свергнуть режим

В Грузии оппозиционер Хоштария призвала «свергнуть режим» и объявила голодовку
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Элене Хоштария

Элене Хоштария. Фото: Владимир Умикашвили / РИА Новости

В Грузии женщина-оппозиционер Элене Хоштария призвала «свергнуть режим» и объявила голодовку в знак протеста против арестов политических оппонентов правящей партии «Грузинская мечта». Об этом пишет NewsGeorgia в своем Telegram.

«Революция и свержение их на улице — единственный путь. Я никого не учу уму, не говорю, когда выходить на улицу. Я никого не призываю ни голодать, ни садиться в тюрьму. Я готова пожертвовать собой ради сопротивления этому режиму», — заявила она.

Хоштария объявила голодовку в ответ на арест около 60 критиков «Грузинской мечты», пишет NewsGeorgia. Большинство из них были задержаны во время проевропейских протестов, которые продолжаются с октября 2024 года.

Одной из причин протеста является несогласие оппозиционных партий и пятого президента Грузии Зурабишвили с результатами последних парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Еще одной причиной является отказ «Мечты» от курса на Евросоюз после проведения осеннего голосования.

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