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16:23, 26 апреля 2024Наука и техника

Microsoft начнет помечать слабые ПК

Neowin: в Windows 11 появится отметка, если ПК не соответствует требованиям ИИ

Фото: Martin Martz / Unsplash

Компания Microsoft начнет помечать компьютеры на Windows 11, которые не соответствуют определенным требованиям. Об этом сообщает издание Neowin.

Соответствующее нововведение обнаружил Windows-энтузиаст под ником Albacore, который рассказал о находке в своем X. По его словам, если компьютер под управлением Windows 11 не будет соответствовать минимальным требованиям для работы с искусственным интеллектом (ИИ), то на экране появится специальная отметка.

Специалист отметил, что она, вероятно, будет выглядеть как водяной знак на экране «несоответствие минимальным системным требованиям». Судя по всему, Microsoft будет помечать слабые ПК, которые не могут работать с инструментами ИИ.

Albacore объяснил, что расширенные ИИ-инструменты появятся в «Проводнике». Судя по коду Windows, в настоящий момент система поддерживает только процессоры ARM64, которые установлены в ноутбуках Microsoft Surface. Однако, по словам энтузиаста, отметку о несоответствии требованиям ИИ можно будет отключить в настройках.

В начале апреля журналисты издания BleepingComputer перечислили функции, которые получит ожидаемое осенью крупное обновление Windows 11. В том числе в системе появится расширенный виртуальный помощник Copilot и функция Voice Clarity.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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