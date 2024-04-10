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14:18, 10 апреля 2024Наука и техника

Раскрыты особенности крупного обновления Windows

BleepingComputer: Windows 11 24H2 получит расширенный Copilot и «Блокнот» с ИИ

Фото: Unsplash

Специалисты перечислили функции, которые получит ожидаемое осенью крупное обновление Windows 11. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

По словам авторов медиа, в 2024 году Microsoft не будет выпускать Windows 12, поэтому ключевые особенности получит актуальная ОС. В первую очередь система выйдет с расширенным помощником на базе искусственного интеллекта (ИИ) Copilot. Появятся функции «Экранный диктор», определения доступности Wi-Fi, организации окон и другие опции.

Функция Voice Clarity позволит использовать технологию искусственного интеллекта для улучшения качества звука в Windows. Для приложений, работающих в режиме обработки сигналов связи, она будет запускаться автоматически. Из раскрытых данных следует, что в версии 24H2 появится обновленный текстовый редактор «Блокнот» со встроенным ИИ.

В Windows 11 также добавят «Sudo для Windows» — строку, позволяющую запускать команды с расширенными правами. Во встроенном приложении Microsoft Teams появится кроссплатформенная поддержка.

В феврале журналисты издания Windows Latest выяснили, что Windows 11 24H2 выйдет осенью. ОС будет доступна для всех желающих до конца года.

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      Андрей Ставицкий
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