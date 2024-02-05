Раскрыты сроки крупного обновления Windows

Windows Latest: Windows 11 24H2 выйдет вместо Windows 12 до конца года

Корпорация Microsoft запланировала сроки крупного обновления Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Информацию об этом специалисты медиа обнаружили в одной из технических документаций, посвященных Windows. В материале рассказывается о EnumDeviceDrivers — компоненте, который используется разработчиками и системными администраторами для работы с драйверами.

В документе говорится, что в версии 24H2 появятся новые связанные с EnumDeviceDrivers функции. По словам журналистов, в тексте для разработчиков корпорация впервые упоминает это обновление. Также уточняется, что оно появится до конца года. Судя по всему, выход Windows 12 действительно отложат — выпуск новой версии ОС уступит релизу глобального обновления Windows 11.

По оценке авторов Windows Latest, крупное обновление появится в третьем-четвертом квартале года — вероятно, в сентябре-октябре. Причины, по которой Microsoft решила отложить релиз Windows 12, не раскрываются. Версия 24H2 получит глубоко интегрированный в систему сервис Copilot, основанный на искусственном интеллекте (ИИ).

В конце января журналисты издания Neowin рассказали, что корпорация Microsoft отложит выпуск Windows 12 до 2025 года. «Сосуществование Windows 11 24H2 вместе с Windows 12 невозможно», — отметили авторы.