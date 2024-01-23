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00:22, 23 января 2024Наука и техника

Выход Windows 12 отложили

Neowin: Microsoft заменит Windows 12 новой версией Windows 11

Фото: Sunrise King / Unsplash

Корпорация Microsoft отложит выпуск Windows 12 до 2025 года. Об этом сообщает издание Neowin.

К такому выводу пришли специалисты медиа, изучившие раскрытый план выхода обновлений ОС Microsoft. В материалах говорится, что Windows 11 24H2 может оказаться более крупным апдейтом для системы, чем 23H2. Из-за того, что компания добавит в обновление большое количество нововведений, релиз Windows 12 могут отложить до 2025 года.

«Сосуществование Windows 11 24H2 вместе с Windows 12 невозможно», — отметили авторы. При этом они обратили внимание, что если Microsoft заменит выпуск Windows 12 глобальным обновлением, то это нарушит план корпорации выпускать одну крупную операционную систему раз в три года. Релиз Windows 11 состоялся в 2021 году.

Опасения журналистов Neowin подтвердил редактор портала Windows Central Зау Боуден. По данным специалиста, выход Windows 12 отложили из-за структурных изменений в компании — в частности, осенью 2023 года стало известно, что свою должность покинет руководитель Windows и Surface Панос Панай. Согласно источникам Боудена, выпуск версии 24H2 ожидается в сентябре.

Ранее аналитики TrendForce заявили, что появление искусственного интеллекта (ИИ) на персональных компьютерах потребует модернизации оборудования. В частности, ПК должен будет иметь мощный процессор и минимум 16 гигабайт оперативной памяти.

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      Андрей Ставицкий
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