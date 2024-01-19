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19:12, 19 января 2024Наука и техника

Системные требования Windows вырастут из-за ИИ

TrendForce: для работы ИИ будет нужен ПК с 16 гигабайтами оперативной памяти

Фото: Clint Patterson / Unsplash

Появление искусственного интеллекта (ИИ) на персональных компьютерах потребует модернизации оборудования. Об этом сообщается в отчете TrendForce.

По мнению аналитиков, 2024 год ознаменует собой выход компьютеров, способных работать с ИИ на продвинутом уровне. В том числе, инструменты для работы с искусственным интеллектом появятся в потребительских ПК, из-за чего неизбежно вырастут системные требования операционных систем, включая Windows.

В материале говорится, что для корректной работы компьютеру нужно будет минимум 16 гигабайт оперативной памяти. Это вызовет необходимость пользователей приобрести новый ПК или провести апгрейд старого.

По информации TrendForce, необходимые для работы с ИИ компьютеры должны будут иметь мощность не менее 40 терафлопс. Этому показателю будут соответствовать новые чипы — Intel Lunar Lake, AMD Ryzen 8000, Qualcomm Snapdragon X Elite.

В начале января специалисты Canalys заявили, что в 2024 году каждый пятый появившийся на рынке ПК — или более 170 миллионов единиц устройств — будет иметь встроенную поддержку ИИ. Почти 60 процентов ПК с поддержкой искусственного интеллекта будет выпущено для организаций и бизнеса.

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      Андрей Ставицкий
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