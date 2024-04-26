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16:15, 26 апреля 2024Экономика

Мишустин сравнил экономики Евросоюза и ЕАЭС

Мишустин: ЕАЭС заметно обгоняет Евросоюз по темпам роста ВВП

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по темпам роста ВВП заметно обгоняют государства Евросоюза. Экономики двух объединений сравнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии «Евразийская интеграция в многополярном мире», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в прошлом году ВВП ЕАЭС увеличился на 3,8 процента, что выше среднемирового показателя. При этом экономика ЕС выросла только на 0,5 процента, добавил глава кабмина.

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Ранее Михаил Мишустин назвал условия для вхождения экономики страны в четверку крупнейших в мире. По его мнению, для этого требуется обеспечить активный приток инвестиций, трансформацию рынка труда, повышение эффективности реального сектора и опережающее развитие инфраструктурной базы. Он напомнил, что в настоящее время перед правительством поставлена задача обеспечить к 2030 году вхождение экономики РФ в четверку крупнейших ВВП по паритету покупательной способности.

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