Мишустин сравнил экономики Евросоюза и ЕАЭС

Мишустин: ЕАЭС заметно обгоняет Евросоюз по темпам роста ВВП

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по темпам роста ВВП заметно обгоняют государства Евросоюза. Экономики двух объединений сравнил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии «Евразийская интеграция в многополярном мире», его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в прошлом году ВВП ЕАЭС увеличился на 3,8 процента, что выше среднемирового показателя. При этом экономика ЕС выросла только на 0,5 процента, добавил глава кабмина.

Ранее Михаил Мишустин назвал условия для вхождения экономики страны в четверку крупнейших в мире. По его мнению, для этого требуется обеспечить активный приток инвестиций, трансформацию рынка труда, повышение эффективности реального сектора и опережающее развитие инфраструктурной базы. Он напомнил, что в настоящее время перед правительством поставлена задача обеспечить к 2030 году вхождение экономики РФ в четверку крупнейших ВВП по паритету покупательной способности.

