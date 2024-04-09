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15:41, 9 апреля 2024Экономика

Названы условия для вхождения экономики России в четверку крупнейших в мире

Мишустин: для вхождения экономики России в топ-4 ВВП нужен приток инвестиций

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Для вхождения экономики России в четверку крупнейших в мире потребуется выполнить ряд условий, включая обеспечение активного притока инвестиций, трансформацию рынка труда, повышение эффективности реального сектора и опережающее развитие инфраструктурной базы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что в настоящее время перед правительством поставлена задача обеспечить к 2030 году вхождение экономики России в четверку крупнейших ВВП по паритету покупательной способности. «Нужно, конечно, действовать очень активно, сразу по нескольким направлениям», — заявил Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии «О развитии экономики предложения».

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Главным условием для выполнения этой цели, по мнению премьера, должно стать наращивание инвестиций в капиталоемкие отрасли. Кроме того, необходимо активнее привлекать денежные вложения в проекты технологического и промышленного суверенитета. Одной из главных задач также станет проведение «переподготовки кадров в соответствии с потребностями нашей экономики», заключил премьер-министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы национальной экономике по силам опередить японскую по паритету покупательной способности. Однако для этого потребуется сделать очень многое, включая радикальное изменение структуры российского ВВП. На этом фоне одной из главных задач станет модернизация экономики РФ и ее превращение в «более эффективную, современную и инновационную».

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      Анатолий Акулов
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