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13:01, 13 марта 2024Экономика

Путин оценил перспективы российской экономики обогнать японскую

Путин: России предстоит сделать очень много для опережения экономики Японии

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

России в ближайшие годы под силу обогнать Японию по паритету покупательной способности, однако для этого потребуется значительно изменить структуру национальной экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова приводит «Прайм».

Под паритетом покупательной способности подразумевается соотношение валют, которое сравнивает возможность в разных странах купить за одинаковую сумму определенные наборы товаров. Глава государства отметил, что у российской экономики есть возможности для дальнейшего развития. Но для этого в среднесрочной перспективе необходимо модернизировать ее структуру.

Президент заявил, что власти продолжать работать над тем, чтобы сделать российскую экономику «более эффективной, более современной, более инновационной». «Нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция (прим. — в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира)», — заключил Путин.

Ранее президент заявил, что по итогам 2023 года экономика России увеличилась на 3,6 процента. По темпам роста, как уточнил Путин, ей удалось опередить все государства G7 («Большой семерки»). Глава государства также выразил уверенность в том, что России по силам в обозримой перспективе войти в четверку крупнейших экономик мира.

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      Анатолий Акулов
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