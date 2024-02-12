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14:06, 12 февраля 2024Экономика

Путин оценил рост российской экономики

Путин: ВВП России вырос на 3,6 процента по итогам 2023 года
СюжетИтоги года с Путиным

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

По итогам 2023 года экономика России выросла на 3,6 процента. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Российский лидер также отметил, рост российской экономики по итогам прошлого года превысил среднемировые темпы на 0,6 процентных пункта. Путин подчеркнул, что подобной динамики удалось достичь благодаря «внутренним возможностям».

Кроме того, темпы увеличения ВВП страны оказались выше прогнозов, которые подразумевали прирост валового продукта на 3,5 процента.

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      Анатолий Акулов
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