Путин назвал Россию первой экономикой Европы

Путин: Россия стала первой экономикой Европы

Экономика России стала первой среди европейских стран и пятой в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с предпринимателями Дальнего Востока, его слова приводит ТАСС.

«Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом — первые в Европе. Мы обогнали ФРГ и заняли пятое место в мире: Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе — номер один», — сказал президент.

Глава государства отметил, что российская экономика обогнала другие страны Европы по паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, однако «на душу населения нам еще надо стараться». Путин отметил, что стране «есть над чем работать».

При этом президент не согласился с утверждением председателя «Деловой России» Алексея Репика о том, что Японию якобы можно списывать со счетов. Путин объяснил, что, как и многие европейские государства, это страна с высокотехнологичной экономикой.

Ранее на встрече с участниками специальной военной операции президент оценил инфляцию в стране. Путин отметил, что в настоящий момент удалось отыграть падение ВВП и продвинуться вперед. «У нас чуть-чуть инфляция поднялась, то есть цены подросли. Но контролируемо все, все контролируемо», — сказал он.