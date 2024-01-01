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21:22, 1 января 2024Экономика

Путин оценил инфляцию в России

Президент Путин: инфляция в РФ чуть-чуть поднялась, но все контролируемо
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции (СВО) оценил инфляцию в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства отметил, что удалось отыграть падение ВВП и продвинуться вперед. Он подчеркнул, что это является абсолютно принципиальным вопросом, говорящим об устойчивом функционировании экономики.

«У нас чуть-чуть инфляция поднялась, то есть цены подросли. Но контролируемо все, все контролируемо», — сказал Путин.

Ранее эксперты предрекли рублю резкое укрепление в первом квартале 2024 года. По их словам, на ситуацию повлияет указ об обязательной реализации валютной выручки и старт продаж валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила.

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      Марина Совина
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