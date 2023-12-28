Рублю предрекли резкое укрепление

В SberCIB спрогнозировали рост рубля до 85 за доллар в начале 2024 года

Российская валюта может перейти к укреплению в первом квартале 2024 года. Эксперты, опрошенные РБК, объясняют, что поддержку рублю окажет указ об обязательной продаже валютной выручки и начало продаж валюты со стороны Банка России в рамках бюджетного правила.

Аналитик SberCIB Investment Research Юрий Попов ожидает укрепление национальной валюты до 85 рублей за доллар с текущих 90,14 рублей. Другую оценку приводит старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Он считает, что курс доллара в январе-марте составит 87-90 рублей.

Аналитики Газпромбанка же отмечают давно сложившуюся тенденцию укрепления рубля по отношению к доллару с начала года и до даты президентских выборов. Медианное значение укрепления составляет 2,2 процента.

В правительстве считают курс доллара в районе 90 рублей приемлемым как для экспортеров, так и для импортеров. Об этом ранее рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Такой уровень, добавил чиновник, нормален и для потребительского, и для инвестиционного рынков страны.