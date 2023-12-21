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16:15, 21 декабря 2023Экономика

В правительстве назвали доллар по 90 рублей приемлемым

Первый вице-премьер Белоусов назвал приемлемым курс доллара в районе 90 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Курс доллара в районе 90 рублей является приемлемым как для экспортеров, так и для импортеров. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

По его мнению, российская экономика нашла точку равновесия, о чем свидетельствует стабилизация валютного курса в последнее время. Такой уровень, добавил чиновник, нормален и для потребительского, и для инвестиционного рынков страны.

С 1 октября правительство установило новые экспортные пошлины, напрямую зависящие от курса рубля. Ставка пошлины при долларе от 95 рублей и выше составляет 7 процентов, при 90-95 рублях — 5,5 процента, при 85-90 рублях — 4,5 процента, а при 80-85 рублях — 4 процента. Полностью пошлины обнуляются только при долларе дешевле 80 рублей.

Такие правила введены на период до конца 2024 года. Если текущий курс, который Белоусов считает приемлемым, сохранится, то пошлина будет колебаться между 4,5 процента и 5,5 процента.

В четверг, 21 декабря, рубль существенно слабеет. По состоянию на 16:10 по московскому времени доллар на Мосбирже поднялся до 92,2 рубля, а евро — до 101,4 рубля.

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