В России задумали ввести гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля

В России обсуждают введение гибких экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля

Профильные российские ведомства задумали ввести гибкие экспортные пошлины на широкий круг товаров в зависимости от колебаний курса рубля для защиты внутреннего рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с ходом обсуждения вопроса.

По словам собеседника агентства, пошлина составит 4-7 процентов в зависимости от курса, а при 80 рублях за доллар и ниже будет нулевой. Отмечается, что инициатива может помочь избежать скачков цен на внутреннем рынке. Цель данной идеи заключается в стабилизации валютного курса.

По предложениям профильных российских ведомств из-под действия пошлин могут быть выведены в том числе товары с высокой импортной составляющей и продукция высоких переделов.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2023 года рубль ослаб к доллару на 40 процентов. Помощник президента Максим Орешкин в середине августа утверждал, что главной причиной столь резкого снижения курса российской валюты заключается в мягкой денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ. Однако даже очередное ужесточение ДКП регулятора не привело к ощутимому укреплению рубля. Если в начале августа курс доллара преодолел отметку в 100 рублей, то ближе к вечеру 20 сентября он торговался на Московской бирже в районе 96,4 рубля.