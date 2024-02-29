Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

Путин: экономика России обогнала в 2023 году по темпам роста все государства G7

Экономика России росла в 2023 году быстрее мировой и опередила по этому показателю все государства G7 («Большой семерки»), став крупнейшей в Европе, заявил президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию. Трансляция послания ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства также выразил уверенность в том, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира, указав при этом, что рост экономики должен конвертироваться в увеличение доходов населения.

Ранее Путин подчеркнул, что экономика страны во время спецоперации проявила гибкость и устойчивость. Он поблагодарил инженеров, предпринимателей за труд в интересах России.