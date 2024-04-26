Среда обитания
Все
15:56, 26 апреля 2024Среда обитания

Названа цена глобального перехода на зеленую энергию

Глобальный переход на зеленую энергию потребует $4 трлн ежегодно

Фото: American Public Power Association / Unsplash

Глобальный переход на зеленую энергию потребует четырех триллионов долларов ежегодно к середине 2030-х. Такую цену назвали аналитики инвестиционной компании BlackRock, передает CNBC.

Цифра оказалась вдвое больше предыдущей оценки в два триллиона ежегодно. По данным компании, в 2023 году на связанные с переходом проекты было выделено 1,8 триллиона долларов — на 33 миллиарда больше, чем в 2004 году. Общая сумма вложений за все года составляет 19 триллионов долларов.

«Темп роста и объем инвестируемых средств показывают, что мы движемся в верном направлении. Однако для достижения поставленных целей к 2030 году потребуются еще 18 триллионов долларов», — отметил глава департамента альтернативной стратегии и рынка капиталов BlackRock в Азиатско-Тихоокеанском регионе Майкл Деннис.

Ранее сообщалось, что США собираются потратить семь миллиардов долларов на развитие солнечной энергетики.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан еще один подозреваемый в теракте в «Крокусе». Что о нем известно?

      Россия вернула тела 36 бойцов СВО

      Сын Стерлигова отреагировал на лишение отцом наследства из-за ереси

      Названа цена глобального перехода на зеленую энергию

      Набиуллина намекнула на возможный рост ключевой ставки

      Пилоту вынесли приговор после крушения самолета в российском регионе

      Семье спасавшего из «Крокуса» людей школьника позвонили из АП

      В Белоруссии описали варианты внутреннего вооруженного конфликта

      Власти России допустили обмен с иностранцами в формате «актив на актив»

      В WhatsApp появится новая функция

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше