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21:47, 24 апреля 2024Среда обитания

США потратят миллиарды на солнечную энергетику

США потратят $7 млрд на развитие солнечной энергетики

Фото: Brian Snyder / Reuters

США планируют потратить семь миллиардов долларов на развитие солнечной энергетики. Об этом сообщила администрация президента Джо Байдена на сайте Белого дома.

План «Солнечная энергетика для всех» в первую очередь направлен на поддержку проектов, которые помогут обеспечить полученной с помощью солнечных батарей энергией бедные районы. План является частью мер, предусмотренных законом о снижении инфляции.

Солнечную энергию получат более 900 тысяч малообеспеченных домохозяйств. Мера позволит им экономить на электричестве суммарно свыше 350 миллионов долларов в год, или по 400 долларов в год каждому домохозяйству. Благодаря плану также получится сократить выбросы на 30 метрических тонн углерода в следующие 25 лет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу. По его словам, на фоне этого изменятся промышленные процессы.

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      Александра Качан
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