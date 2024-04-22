Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива

Канцлер Германии Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу, сообщает РИА Новости.

«Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу», — заявил он. По его словам, на фоне этого произойдет изменение промышленных процессов.

Шольц также выразил благодарность Норвегии за помощь в обеспечении ФРГ газом после того, как Берлин разорвал торговые связи с Россией.

Ранее стало известно, что цены на электричество, отопление и топливо в Германии выросли на 41 процент по сравнению с 2021 годом. За основу для расчетов специалисты из ФРГ взяли условную семью из трех человек. Так, три года назад их траты по указанным статьям составляли 3,7 тысячи евро (370 тысяч рублей) в год. Сейчас эта сумма на 1,5 тысячи евро (150 тысяч рублей) больше.