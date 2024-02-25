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15:44, 25 февраля 2024Экономика

Цены на электричество, отопление и топливо в Германии выросли на 41 процент

Verivox: цены на отопление, топливо и электричество в ФРГ выросли на 41 процент

Фото: Lukas Barth / Reuters

В 2024 году жители Германии платят за электричество, отопление и топливо почти на 41 процент больше, чем в 2021 году. О росте сообщили газеты медиагруппы Funke со ссылкой на исследование потребительского портала Verivox.

За основу для расчетов специалисты из ФРГ взяли условную семью из трех человек. Так, три года назад их траты по указанным статьям составляли 3,7 тысячи евро (370 тысяч рублей) в год. Сейчас эта сумма на 1,5 тысячи евро (150 тысяч рублей) больше.

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«Глобальный энергетический кризис начался в 2021 году после пандемии COVID-19, поскольку значительная часть мира столкнулась с дефицитом и ростом цен на рынках нефти, газа и электроэнергии», — говорится в статье.

Более того, по мнению авторов исследования, подобная тенденция усилилась после обострения конфликта на Украине в 2022 году.

Ранее в феврале один из фермеров на сельскохозяйственной выставке в Париже осудил президента Франции Эммануэля Макрона за чрезмерную финансовую поддержку Украины и наплевательское отношение к собственной стране.

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      Фариза Бацазова
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