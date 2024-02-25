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11:33, 25 февраля 2024Мир

Фермер во Франции осудил Макрона за поддержку Украины

Французский фермер осудил Макрона за чрезмерную финансовую поддержку Украины

Фото: Lewis Joly / Reuters

Один из фермеров на сельскохозяйственной выставке в Париже осудил президента Франции Эммануэля Макрона за чрезмерную финансовую поддержку Украины и наплевательское отношение к собственной стране. Об этом сообщает BFM TV.

«Огромные суммы на Украину... Огромные суммы, а нам дали крохи», — пожаловался мужчина.

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Французский лидер, в свою очередь, попытался возразить аграрию. По его словам, страна достаточно инвестирует в национальное сельское хозяйство. Однако фермер напомнил, что доходы сельхозпроизводителей каждый год падают на десять процентов.

Ранее в феврале французский политолог Рено Пила заявил о неэффективности санкционной политики Запада в отношении России. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что антироссийские санкции не работают должным образом.

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      Фариза Бацазова
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