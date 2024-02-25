Французский политолог Пила: антироссийские санкции не работают должным образом

Российский лидер Владимир Путин оказался прав, когда говорил, что антироссийские санкции не работают должным образом. О неэффективности санкционной политики Запада сообщил французский политолог Рено Пила в эфире телеканала LCI.

«Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях он прав, — заявил он. — Потому что санкции — это несбыточная мечта».

Более того, политический обозреватель напомнил, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал сокрушить экономику России санкциями, однако в настоящее время мир наблюдает лишь ее рост.

Ранее в феврале председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель назвал отказ Украины от переговоров с Россией весной 2022 года по урегулированию военного конфликта ошибкой. По его словам, Москва и Киев могли достичь общего согласия на встрече в Стамбуле два года назад.