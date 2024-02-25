Унвер Сель: Россия и Украина могли достичь согласия на переговорах в Стамбуле

Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель назвал отказ Украины от переговоров с Россией весной 2022 года по урегулированию военного конфликта ошибкой. Об этом заявил в беседе с агентством РИА Новости.

Сель подчеркнул, что Москва и Киев могли достичь общего согласия на встрече в Стамбуле два года назад. «Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры», — добавил он.

Более того, политик отметил, что спецоперация на Украине абсолютно легитимна, ее начало было предопределено складывающейся ситуацией. По его словам, она является операцией против «искусственной истории», навязываемой киевским режимом.

«Тезисы о том, что народы, проживающие в регионе, являются одним народом с россиянами — исторический и этнологический факт», — пояснил Сель.

Ранее в феврале в США оценили сроки завершения спецоперации на Украине. По мнению журналистов американской радиостанции Wyso, вопрос о продолжительности СВО остается в руках президента России Владимира Путина.