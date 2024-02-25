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09:24, 25 февраля 2024Мир

В Турции назвали роковую ошибку Украины

Унвер Сель: Россия и Украина могли достичь согласия на переговорах в Стамбуле

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель назвал отказ Украины от переговоров с Россией весной 2022 года по урегулированию военного конфликта ошибкой. Об этом заявил в беседе с агентством РИА Новости.

Сель подчеркнул, что Москва и Киев могли достичь общего согласия на встрече в Стамбуле два года назад. «Однако украинцы, убедившись сладкими словами бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, совершили роковую ошибку и прекратили переговоры», — добавил он.

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Более того, политик отметил, что спецоперация на Украине абсолютно легитимна, ее начало было предопределено складывающейся ситуацией. По его словам, она является операцией против «искусственной истории», навязываемой киевским режимом.

«Тезисы о том, что народы, проживающие в регионе, являются одним народом с россиянами — исторический и этнологический факт», — пояснил Сель.

Ранее в феврале в США оценили сроки завершения спецоперации на Украине. По мнению журналистов американской радиостанции Wyso, вопрос о продолжительности СВО остается в руках президента России Владимира Путина.

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      Фариза Бацазова
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