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16:15, 26 апреля 2024Силовые структуры

Замначальника регионального управления МВД задержали за пьяную езду

В Кирове уволят замначальника УМВД, задержанного за езду в пьяном виде

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Инспекторы ДПС в Кирове задержали заместителя начальника регионального управления МВД, который находился за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает Baza.

Автомобиль Audi Q5, принадлежащий силовику, был остановлен на пересечении улиц Московской и Производственной в ночь на вторник, 23 апреля. По данным издания, нарушителя сотрудники ДПС преследовали с мигалками, но водитель долгое время не хотел останавливаться.

Спустя некоторое время его машина все же остановилась, а из салона вышел замначальника, который, по словам очевидцев, пытался показать свое удостоверение. Несмотря на это, полицейские отвезли мужчину на медосвидетельствование, а анализы показали, что во время задержания он был пьян.

В отношении него составили административный протокол и подготовили рапорт на увольнение из органов внутренних дел.

Ранее Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного Валерия Аганина на 210 тысяч рублей за езду в пьяном виде.

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      Олеся Мицкевич
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