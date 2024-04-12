Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:49, 12 апреля 2024Силовые структуры

Российского военного осудили за езду в пьяном виде и конфисковали у него машину

В Томске суд оштрафовал военного на 210 тысяч рублей за езду в пьяном виде

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного Валерия Аганина на 210 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину лишили прав на два с половиной года. Суд также решил конфисковать его машину после вступления приговора в силу.

По версии следствия, военный выпил и сел за руль своей машины. Осужденного остановили силовики и попросили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако мужчина делать это отказался. Тогда он получил административное наказание.

Ранее глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) покинул по собственному желанию свой пост после того, как признался в пьяной езде.
.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Китайские банки начали блокировать платежи из России. В чем причина?

      Мужчина чуть не изнасиловал одну женщину и после этого угнал мотоцикл у другой

      Налоговая решила ликвидировать последний бизнес Ингеборги Дапкунайте в России

      В Москве собрались разобраться с внешним видом и передвижением курьеров

      На видео попало уничтожение танка ВСУ ударным беспилотником

      Россиянка впала в кому после удаления аппендицита

      Канцлера Германии упрекнули в преклонении перед Китаем

      В российском городе девочка-подросток прикурила от Вечного огня

      В России собрались усилить борьбу с теневыми заправками

      Сестра Кейт Мосс появилась на публике в прозрачной юбке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше