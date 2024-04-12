Российского военного осудили за езду в пьяном виде и конфисковали у него машину

В Томске суд оштрафовал военного на 210 тысяч рублей за езду в пьяном виде

Томский гарнизонный военный суд оштрафовал военного Валерия Аганина на 210 тысяч рублей за езду в пьяном виде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину лишили прав на два с половиной года. Суд также решил конфисковать его машину после вступления приговора в силу.

По версии следствия, военный выпил и сел за руль своей машины. Осужденного остановили силовики и попросили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако мужчина делать это отказался. Тогда он получил административное наказание.

Ранее глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) покинул по собственному желанию свой пост после того, как признался в пьяной езде.

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