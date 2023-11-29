Российский чиновник покинул свой пост после признания в пьяной езде

Глава Березовского района ХМАО Артеев покинул пост после признания в пьяной езде

Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) покинул по собственному желанию свой пост после того, как признался в пьяной езде. О своем решении он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Уважаемые земляки, я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. Было непросто, тем не менее я должен был это сделать. Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти», — написал чиновник.

По его мнению, глава муниципалитета должен быть примером и ориентиром для жителей и, в первую очередь, для молодежи. После случившегося с ним трудно соответствовать этому стандарту, сказал Артеев, подчеркнув, что своим проступком он подвел руководство Югры и коллектив администрации района. Чиновник назвал принятое решение закономерным и единственно правильным.

Артеев 28 ноября на своей странице в социальной сети признался в пьяной езде за рулем и рассказал, что его задержал сотрудник полиции. Чиновник не сообщил об аварии со своим участием, однако извинился перед жителями за свое поведение. Артеев заявил, что понимает всю серьезность ситуации и готов понести наказание за проступок.

Впоследствии в МВД сообщили, что чиновник в состоянии алкогольного опьянения в вечер задержания попал в аварию. По информации министерства, чиновник не справился с управлением, из-за чего его автомобиль улетел в кювет. Он отказался от прохождения медосвидетельствования, из-за чего в отношении Артеева составили административный протокол.