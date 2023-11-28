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11:41, 28 ноября 2023Россия

Признавшийся в пьяной езде российский чиновник попал в ДТП

МВД: глава района Югры Артеев попал в ДТП и отказался от медосвидетельствования
Павел Артеев

Павел Артеев. Фото: Представительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры

Глава Березовского района Югры Павел Артеев, который признался в пьяной езде, попал в ДТП и отказался от медицинского освидетельствования. Об этом сообщили в региональном главке МВД, передает РИА Новости.

По информации министерства, чиновник не справился с управлением, из-за чего его автомобиль улетел в кювет. Он отказался от прохождения медосвидетельствования, из-за чего в отношении него составили административный протокол.

Чиновнику после случившегося грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Обстоятельства случившегося с его участием выясняются.

Артеев 28 ноября на своей странице в социальной сети признался в пьяной езде за рулем и рассказал, что его задержал сотрудник полиции. Чиновник не сообщил об аварии со своим участием, однако извинился перед жителями за свое поведение. Артеев заявил, что понимает всю серьезность ситуации и готов понести наказание за проступок.

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      Анастасия Шейкина
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