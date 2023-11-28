Российский чиновник признался в пьяной езде за рулем

Глава Березовского района ХМАО Артеев признался в пьяной езде за рулем

Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павел Артеев признался в том, что в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Уважаемые земляки, сообщаю, что в ночь с 24 на 25 ноября в поселке Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками госавтоинспеции. Чтобы не было слухов и недомолвок, сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке», — сообщил он.

Чиновник раскаялся в содеянном и заявил о вине перед жителями, интересы которых он представляет. Артеев заявил, что понимает всю серьезность ситуации и готов понести наказание за проступок.

Ранее в Ростовской области десять человек пострадали в ДТП с участием сотрудников администрации. ЧП произошло на участке трассы Таганрог — Беглица. По данным канала, к аварии привела неудачная попытка обгона, которую предпринял водитель легковушки. Всех десятерых пострадавших забрали в больницу скорой помощи Таганрога.